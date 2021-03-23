Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
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Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

23.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:37

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği tarihi performansla sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. Genç kalecinin Fenerbahçe formasını giymesinde geçen sezon görevinden istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın payı çok büyük. Yanal, yöneticiler yabancı kaleci gelmesini isterken, ısrarla Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ın transfer edilmesini istedi. Bu ısrarları daha fazla kulak arkası yapamayan Ali Koç, genç kalecinin Fenerbahçe'ye transferini tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk umutlarını diri tutarken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı. İkinci kez A Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.

ISRARLA ALTAY'I İSTEDİ

Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti. Bu ısrarı sonrası Ali Koç, Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıkların ardından oyuncunun transferini tamamladı. Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.

KRAFT'LA YAN TOP SORUNUNU ÇÖZDÜ

Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu. Çok zayıf olduğu yan top konusunda Kraft'ın özel çalışmalarıyla gelişen 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
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