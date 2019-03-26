Fenerbahçe, İki Genç Futbolcusuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "21 Yaş Altı takımımızın 2000 doğumlu golcüsü Yusuf Mert Tunç ile 17 Yaş Altı takımımızın 2002 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Batın Özdemir ile anlaşma sağlandı." denildi.

İMZA TÖRENİNDE COMOLLİ DE YER ALDI

Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Damien Comolli ve altyapı koordinatörü Serdar Dayat'ın yanı sıra genç oyuncuların ailelerinin de yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA