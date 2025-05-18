Fenerbahçe İkas Eyüpspor maçı CANLI izle! Fenerbahçe Eyüpspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki var mı?

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı izle seçenekleri, Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesini yakından takip eden futbolseverler için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı izle, HD yayın, şifresiz izleme linki" gibi sorgularla maçın yayın bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı izle linki var mı? Şifresiz yayınlanacak mı? İşte maçın yayın detayları ve izleme yöntemleri...

FENERBAHÇE İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4