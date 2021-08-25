Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da kadroyu boşaltmak için yoğun çaba harcanıyor. Toplamda 10 futbolcuyla yolları ayırmak isteyen yönetim, özellikle Avrupa'da 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemine kadar yabancı futbolculara kulüp bulmak istiyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemine kadar özellikle yabancı futbolcularını takımdan göndermek istiyor. Ayrılacak futbolcuların ardından eli rahatlayacak yönetimin Süper Lig'de transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar yeni futbolcularına sözleşme imzalatması bekleniyor.

YABANCILAR İÇİN ACELE EDİLECEK

Fenerbahçe, 10 futbolcusuna önümüzdeki 6 gün içinde kulüp bulmak için harekete geçti. Yönetim bu isimler arasında yer alan Lemos, Zanka, Caulker, Dirar, Murat Sağlam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta'yla yolları ayırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Ali Koç espri yaparken yılın gafına imza attı! Farkında olmadan babası Rahmi Koç'a da salladı
Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti
Ali Koç'tan fırça! Samatta'ya tepki gösteren taraftarı güvenliklerle yanına getirtti
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Mert Günok Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:58:57. #1.15#

title