Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da kadroyu boşaltmak için yoğun çaba harcanıyor. Toplamda 10 futbolcuyla yolları ayırmak isteyen yönetim, özellikle Avrupa'da 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemine kadar yabancı futbolculara kulüp bulmak istiyor.