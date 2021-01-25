Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
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Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

25.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:40
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrescu, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin maçın başından sonuna kadar üstün oynadığını vurgulayan Petrescu, "Zor bir mücadeleden sonra konuşmak kolay değil, özellikle de kaybettikten sonra. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçı, başından sonuna kadar domine etti. Biz oynamamız gerektiği gibi oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den uzun yıllar önce aldığı transfer teklifinin sorulması üzerine Petrescu, "Üzerinden çok zaman geçtiği için tam detaylı olarak hatırlamıyorum. O yıl Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamıştım. İdmana çıktım ardından İtalya'dan teklif geldi ve özel uçakla oraya gittim. Fenerbahçe'de oynamadığım için üzgünüm ama futbolun içinde bunlar var." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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