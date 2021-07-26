Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı

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Transfer döneminin başında Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan ve daha sonra yeni bir isimle anlaşmayan Fenerbahçe suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için devreye girdi. Fenerbahçe'nin Monaco'da kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcunun kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferde atağa geçiyor. Steven Caulker ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Henry Onyekuru'yu renklerine katmak için harekete geçti.

VITOR PEREIRA ONAYI VERDİ

Akşam'ın haberine göre; Nijeryalı'nın menajeriyle ve Monaco ile masaya oturuldu. Teknik direktör Vitor Pereira'dan da "olur" yanıtı alındı. "soccernet.ng"nin haberine göre ise Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Nijerya basını Onyekuru'yu Yunan devi Olympiakos'un da istediğini ancak 24 yaşındaki oyuncunun gönlünün Türkiye'de oynamaktan yana olduğunu vurguladı. Monaco ise gelecek tekliflere göre hareket edecek. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi.

Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
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