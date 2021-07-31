Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı 5. hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan Fenerbahçe'de gol atan bir başka isim Miha Zajc maçta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kanarya sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Miha Zajc, 8 ve 30. dakikada da Serdar Dursun'dan geldi. Alman ekibinin sayılarını ise 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling kaydetti. Fenerbahçe daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında sırasıyla Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenmiş ve PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.