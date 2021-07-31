Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı 5. hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan Fenerbahçe'de gol atan bir başka isim Miha Zajc maçta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kanarya sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Miha Zajc, 8 ve 30. dakikada da Serdar Dursun'dan geldi. Alman ekibinin sayılarını ise 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling kaydetti. Fenerbahçe daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında sırasıyla Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenmiş ve PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti
Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor
Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Miha Zajc performansıyla Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi oldu
Fenerbahçe'de Miha Zajc performansıyla Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:22:46. #1.16#

title