Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi ve son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 63. dakikada Mesut Özil'in harika asistinde Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertliler sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında hiç yenilgi almadı.