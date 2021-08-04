Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
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Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi ve son hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 63. dakikada Mesut Özil'in harika asistinde Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertliler sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında hiç yenilgi almadı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Ukrayna şampiyonu Dinamo Kiev'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Dinamo Kiev'in golünü 27. dakikada Bogdan Lednev atarken Fenerbahçe'nin golü 63. dakikada Pelkas'tan geldi. Sarı-lacivertliler böylece yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik almış oldu.

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