Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Puan durumu tablosunda 46 puan ile 6. sırada yer alan sarı lacivertli takım, 8. sıradaki Göztepe ile kıyasıya mücadele edecek. Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta?

Sarı lacivertli takım evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe karşılaşmaya Tolga Ciğerci, Mehme Ekici ve Garry Rodrigues olmadan çıkacak. Göztepe'de ise Cameron Jerome ile Deniz Kadah sakatlıkları dolayısıyla maçta oynamayacak. Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son beş karşılaşmanın 2'sinden galip ayrılırken, 2'sinden eli boş döndü ve bir de beraberlik elde etti. Göztepe ise 3 mağlubiyetin ardından sadece Rizespor karşısında puan topladı.

İki takım için heyecanı yüksek olması beklenen karşılaşma 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleşecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bhattin Şimşek yönetimiyle ekrana gelecek karşılaşmanın birinci yardımcı hakemi İsmail Şencan, ikinci yardımcı hakemi Mehmet Kısal iken dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka oldu. Mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.