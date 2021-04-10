Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge
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Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Daha önce Haluk Ulusoy döneminde 2 kere yazılı olarak TFF'ye başvuran ve bir dönüş alamayan Ankara Demirspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşmesinin ardından 1947'de kazandığı şampiyonluğa ait o dönemki gazete küpürlerini, kupayı, fotoğrafları ve imzaları dosyasında sundu. TFF'nin, kısa süre içinde 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kararı açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemde gerilimi yükselten 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kararın çıkması an meselesi. Başkan Ali Koç'un 1959'dan önce şampiyonluk kazanan kulüplerle yaptığı görüşmenin perde arkasının yansımaları görülmeye başlandı. Fenerbahçe'den kısa bir süre önce belgeleri TFF'ye ulaştırdığını bildiren Ankara Demirspor'un dosyasındaki bir belgeye ulaştık.

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, Kararın çıkması an meselesi! İşte o belge
İşte dosyanın içindeki kupa belgesi

ULUSOY DÖNEMİNDE KABUL GÖRMEMİŞTİ

Ankara Demirspor, Haluk Ulusoy döneminde yazılı olarak TFF'ye iki kez başvurmuş ve yazılı olarak bir dönüş alamamıştı. Başkent ekibinin TFF'ye gönderdiği belgelerde kazanılan kupa ve o döneme ait gazete küpürleri yer alıyor.

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, Kararın çıkması an meselesi! İşte o belge

"ŞAMPİYONLUKLAR HAYIRLI OLSUN"

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar da, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili, "Bu arada Federasyon 1959 öncesi şampiyonlukları onaylamış, hayırlı olsun" açıklaması yapmıştı. TFF'ye yakın bir kaynaktan, Ankara Demirspor ve Fenerbahçe'nin sunduğu belgelerin ciddi bir delil olarak görüldüğü bilgisi aktarıldı.

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, Kararın çıkması an meselesi! İşte o belge
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