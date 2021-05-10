Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, bu sezon Süper Lig'e damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların son iki haftaya lider girmesinde en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Ghezzal için Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun bonservisini alamaması durumunda sarı-lacivertliler devreye girerek bu transferi bitirecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'i transfer etmek için pusuda bekleyen Kanarya, Beşiktaş'ın bonservisini alamaması durumunda yıldız futbolcuya formayı giydirecek.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERİ BİTİRMESİ ZOR

Takvim'in haberine göre; İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi. Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alan Fenerbahçe yönetimi, siyah-beyazlılar'ın bu transferi bitirmesini düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇACAK

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldız için 6 milyon euroya kadar çıkmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Ghezzal yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkça belirtse de siyah-beyazlı kulüp bonservisini alamazsa mecburen diğer seçenekleri değerlendirecek. Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan 29 yaşındaki Ghezzal 6 gol ve 17 asistlik müthiş bir performans sergiledi.