Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Gençlerbirliği muhtemel 11'i

06.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:37

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak? Sarı lacivertli takım Süper Lig'de İstanbulspor'a karşı oynadığı son maçında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Gençlerbirliği ise Yeni Malatya ile oynadığı maç sonucunda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe – Gençlerbirliği maç biletleri, hakemi ve ayrıntılı bilgi haberimizde…

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla alan Gençlerbirliği, daha sonraki 18 maçtan 16'sını kaybetti ve 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe ise 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. 91. kez Süper Lig'de karşı karşıya olacak sarı lacivertli ve kırmızı siyahlı iki yakım 14. hafta mücadelesi 20.30'da Ülker Stadı'nda yapılacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım arasında yapılan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez galibiyet elde ederken 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Cuma akşamı İstanbul'da oynanacak maç beIN Sports 1'de canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin hakemi ise Ali Şansalan olarak belirlendi.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'İ

Hasan Ali'nin bu akşamki buluşmada oynayıp oynayamayacağı hala belirsizliğini sürdürürken İstanbulspor karşısında sakatlanan Victor Moses ile Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Nabil Dirar sarı kart nedeniyle Gençlerbirliği maçında bulunmayacak. Diğer yandan Emre Belözoğlu ile Serdar Aziz'in durumları sarı kart sınırında yer alıyor. Buna göre bu akşam oynanacak karşılaşmada muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Altay- Zanka, Serdar, Jailson (Tolga), Gustavo, Ozan, Emre, Isla, Deniz, Vedat, Rodrigues

Gençlerbirliği: Ertaç- Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

1.Demir Grup Sivasspor - 27

2.Medipol Başakşehir Fk - 25

3.Beşiktaş A.Ş. 13 - 24

4.Trabzonspor A.Ş. - 23

5.Aytemiz Alanyaspor - 22

6.Fenerbahçe A.Ş. - 22

7.Btc Turk Yeni Malatyaspor - 20

8.Galatasaray A.Ş. - 20

9.Göztepe A.Ş. 13 - 17

10.Yukatel Denizlispor - 17

11.Çaykur Rizespor A.Ş. - 17

12.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 16

13.Gençlerbirliği - 14

14.İttifak Holding Konyaspor - 13

15.Kasımpaşa A.Ş. - 12