Fenerbahçe Galatasaray maçı boykot mu ediliyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Aybüke Pusat'ın boykotlara verdiği destek sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Özel, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını yayınlayacak olan ATV'yi boykot edeceklerini açıkladı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BOYKOT MU EDİLİYOR?

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Fenerbahçe - Galatasaray maçının yayınlanacağı ATV'yi boykot edip maçı oradan izlemeyeceklerini belirtti.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün yapılan boykotu destekliyoruz, gençlerin başka kararları olur, onlarla ilgili de desteklerimizi duyururuz. Bu sürekli boykot kararı değildir. Sürekli boykot yaptıklarımız NTV tutumu sebebiyle Doğuş Grubu olmak üzere, A Haber, CNN ve yandaş kanallar ve bunların sahipleri... Mesela ATV boykot listesinde; Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Bir başka yerde radyo yayını varsa açar dinleriz ama biz bugün maçı izlemek için ATV'yi açıp bakmayacağız. Bugün ATV çok reklamlar alıyor, bugünkü reytinge göre yarın fatura kesecek. Çok izlenirse çok para kazanacak, az izlenirse az para kazanacak. Her iki kulüp için de iyi bir mücadele bekliyoruz, maça gideceklere iyi seyirler diliyoruz, onun dışında seyir dilemiyoruz. Ekrem Başkan'a, bize A Haber üzerinden kötülük yapanların, iftira atanların reklam faturalarını güçlendirmemek için... Ne kadar az reyting o kadar az para. ATV'yi açtıkça para kazandırıyorsunuz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların bizim gönlümüzde yeri olmayacak.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Fenerbahçe - Galatasaray maçının yayınlanacağı ATV'yi boykot edip maçı oradan izlemeyeceklerini belirtti.