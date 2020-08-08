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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı

Süper Lig'de transfer bombalarını art arda patlatan ve bir gün içinde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı resmen kadrosuna katan Fenerbahçe'nin sezonu Antalyaspor'da tamamlayan Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu, Genoa ile olan sözleşmesini feshedecek.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
08.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:34

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini bitiren sarı lacivertli ekibin Süper Lig'den bir transfer daha yaptığı öğrenildi.

TRT Spor kaynaklı habere göre bir dönem sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'da da oynayan Sinan Gümüş, önümüzdeki sezon çubuklu formayı giyecek. Deneyimli oyuncunun bonservisini elinde bulundurduğu Genoa ile sözleşmesini feshedeceği vurgulandı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Galatasaray ile Trabzonspor'un da gündeminde yer aldığı bilinen 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

GENOA'YA TRANSFER OLMUŞTU

5 yıllık maceranın ardından Genoa'ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Haber Yorumları (1)
SİVASLI: Hâlâ bu ülke de Türk futbolcu var mı
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