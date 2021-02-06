Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

06.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:02
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oturacak.

Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Palabıyık üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

AVAR'DA SERKAN TOKAT VE SERKAN OLGUNCAN VAR

Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelenin daha önce açıklanan baş hakemi Cüneyt Çakır, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları (3)
CİMBOM: İNNA FETAHNA LEKE FETHAN MÜBİNA. . . . . GELİYORUZZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KÖYLÜ: DİREK 3 PUANI VERİN FENERE GEREK YOK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATAN: Şike.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Özcan Deniz Defne Samyeli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:52:17. #1.14#
title