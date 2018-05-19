Fenerbahçe, Evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
FENERBAHÇE İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI
Fenerbahçe, ilk yarıyı 28. dakikada Roberto Soldado'nun asistiyle Jose Fernandao ve 34. dakikada kendi kalesine Selim Ay'ın kendi kalesine attığı goller 2-0 önde kapattı.
İlk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatan Fenerbahçe, 65. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Konyaspor, 70'de Moryke Fofana ve 73'te Adis Jahovic ile geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 önde kapattı.
KONYASPOR LİGİ 15. SIRADA BİTİRDİ
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 72'ye yükseltti ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazandı. Atiker Konyaspor ise 36 puanla sezonu düşme hattının 1 sıra yukarısında, 15'inci bitirdi.
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Fenerbahce gene çok iyi bir yandan HAKEMLER + taraftar +tff + seçim ali efendi ve tüm takımlar fb karşı canla başla oynadılar .hakemleri tebrik ediyorum çok ii maçalar yönettiler ve tff de bunları seyretti.ŞİMDİ UEFA DAN MEN gelirse ki ii olur fb gider şampiyonlar liğine .Cevap Yaz 4 6 Yayından KaldırHAKAN: şikecilere bak hele 34 hafta agladınız yeter yav3 2 Yayından Kaldır
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Aykut kocamanin egolarinin yuzunden nasil 2011-2012 de sampiyonlugu gs ye hediye etti 2017-2018 futbol sezonunuda gs ye hediye etti bu curumus futbol bilgisi ucuncu sinif olan aykut kocaman denilen sahsiyetCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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Yönetim ve futbolcuları kutluyorum ,şampiyonluk en başarılı takıma verilen ödüldür bizim ikinci olarak tamamlamızda eksiklik değildir ,Fenerbahçemi kutluyorum ve avrupada başarılar diliyorum.Cevap Yaz 10 13 Yayından KaldırBREMENLİ: bir galatasaryli olarak gercekten sizin bu yorumunuzu takdir ediyorum, umarim fb gs ve diger takimlarimiz avrupada basarili olur ve ülke puanimiz yükselir , tekrar tebrikler fener eYayından Kaldır