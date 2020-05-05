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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
05.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:48

Fenerbahçe transferde, Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Kanarya, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti: Sinan Gümüş.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

ÜÇ ESKİ TAKIM ARKADAŞI VAR

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.

(Sabah)

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