Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe transferde, Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.