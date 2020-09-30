Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi İstanbul'a çağırdı
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Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi İstanbul'a çağırdı

30.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:26

Bu sezon kadrosuna 14 yeni futbolcu katan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle bugün bir araya gelerek transfere son şeklini verecek.

Süper Lig'de transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Samatta'nın ardından bir forveti daha kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da oynayan ve sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. 35 yaşındaki golcünün menajeriyle bir görüşme yapacak olan Fenerbahçe, anlaşma sağlanması halinde Cisse'yi sağlık kontrolünden geçirecek ve imzalar atılacak.

VATANDAŞLARIYLA YAKIN OLMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Senegalli forvet, kariyerine İstanbul'da devam etmek isterken, İstanbul kulüplerinde forma giyen vatandaşları Demba Ba, Moussa Sow ve Mame Thiam'a yakın olmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 35 yaşındaki Cisse, 26 gol atıp 2 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti.

Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi İstanbul'a çağırdı
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