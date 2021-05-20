Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı

Sarı-Lacivertliler'de yeni sezon formayı giyecek ilk isimler Dorukhan Toköz ve Edin Visca oldu. Beşiktaş'ta mukavelesi dolan Dorukhan ile öncesinde prensipte anlaşmaya varılmıştı, Visca transferi de mutlu sonla bitti. Dorukhan'ın mukavelesinin 4 yıllık olduğu belirtilirken, Başakşehir Kulübü de uzun yıllardır hizmet eden, şampiyonlukta büyük payı olan Edin Visca'ya isteğinin gerçekleşmesi için kolaylık sağladı.

Seçim sürecinde olan Fenerbahçe'de önümüzdeki kadroya katılacak ilk isimler şekillendi. Başkan Ali Koç, adaylığını koyup koymayacağıyla ilgili açıklamasını bugün yapacak, ancak Başkan'ın akıbetine karar vermeden önce Fenerbahçe'ye iki oyuncu kazandırdı.

"O BİZİM KALBİMİZDE"

Sarı-Lacivertliler, Dorukhan ile sezon devam ederken anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe ve Dorukhan'ın bağlılık mukavelesinin 4 yıllık olduğu belirtildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Dorukhan'la ilgili pek umut dolu sözler kullanmamıştı. Kocadağ, "Biz son bir kez daha teklif yapacağız. Bize büyük katkıları oldu, nereye giderse gitsin, nerede oynamak isterse istesin o bizim kalbimizde olacak" ifadesiyle, bir bakıma Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceğinin sinyalini vermişti.

VISCA GELMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Edin Visca 10 yıllık Başakşehir kariyerini artık noktalamak istiyor. Futbolcunun uzun süredir de gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğu kulislerde konuşuluyor. Başakşehir Kulübü, şampiyonlukta büyük payı olan ve uzun yıllar takımı sırtlayan Boşnak futbolcusuna kolaylık gösterecek. Çok makul bir bonservis bedeline Fenerbahçe ile anlaşma tamamlanacak.