Fenerbahçe dizini ne kadar dövse az! Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak - Haberler Spor
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Fenerbahçe dizini ne kadar dövse az! Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak

Haberler.com - Spor
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Sezon başında 2 milyon euroya Antwerp'e gönderilen Frey, Belçika'da bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Antwerp, 25 maçta 18 gol atan Frey'i 15 milyon euroya satmaya hazırlanıyor. Eski Fenerbahçeli, Antwerp'in tarihine damga vuracak.

2018'de Zürich'ten Fenerbahçe'ye gelen Frey, beklenen performansı gösteremeyince sırasıyla Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.

Fenerbahçe dizini ne kadar dövse az! Frey için konuşulan para dudak uçuklattı

Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e verildi. İsviçreli forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 25 maçta 18 gol, 3 asistlik performansla başrolü oynadı.

Fenerbahçe dizini ne kadar dövse az! Frey için konuşulan para dudak uçuklattı

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Belçika Liginde gol krallığına giden Michael Frey için konuşulan bedeller ise 15 milyon euro civarında. Ajansspor'daki habere göre; Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere Liginden takımların transfer görüşmeleri yaptığı ve kulübü Royal Antwerp'in bu transferden en az 15 milyon euro gelir beklediği öğrenildi. Frey'in kazandıracağı para Antwerp'in tarihindeki en yüksek bedel olacak.

Haberler.com - Spor

Michael Frey, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (2)

burakk:

Belçika, Hollanda liglerinde atar!

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Çınar Saraç:

Bizde futbol nedir bilmeyenler ile yola çıkarsan teknik adam yaparsan , tv de sunucuların hepsi kötüyse medya beş kuruş etmezse Türk futbolu ne yapsın

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