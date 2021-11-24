Avrupa devleri Kim için sıraya girdi! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli

Galatasaray maçında mükemmel oynayan ve yaptığı kritik dokunuşla derbi galibiyetinde büyük rol oynayan Kim Min Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.

20 MİLYON EURO'YU GETİREN KİM'İ ALIR

Daha önce 9 milyon Euro'ya serbest kalacağı konuşulan Güney Koreli yıldızın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı açıklanmıştı. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı 20 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi. Kim'e gelen teklifleri menajerinin Fenerbahçe'ye ilettiği Sarı-Lacivertli yönetimin de gerekirse devre arasında Kim'i isteyen takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.

JUVENTUS 10 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇTI

Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet