Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı
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Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı

03.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:11

Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Cumartesi akşamı oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda Falcao, takımla çalışmalara başlarken yeni transfer Gedson Fernandes'in karantina süreci devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İspanya'da tedavisini tamamlayan Radamel Falcao da antrenmanda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ŞENER, OĞULCAN VE EMRE TAŞDEMİR KONTROLLÜ ÇALIŞTI

Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

YENİ TRANSFERİN KARANTİNASI SÜRÜYOR

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı. Yeni transfer Gedson Fernandes'in karantina süreci devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı
Haber Yorumları (7)
GS: oynamasa gs için hada hayırlı olur bencede
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29 ALTYAPI 29: Birkaç gün içinde FENERDE ŞOKKK GELİŞME yazacaksınız eminim.
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TTT: Ne olur oynatın falçaoyu:)
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