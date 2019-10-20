Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
4' Fenerbahçe gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun vuruşunda köşeye giden topta kaleci Stachowiak gole izin vermedi.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Lopes, Mustafa, Murawski, Bergdich, Sapunaru, Assiati, Barrow, Sacko, Sackey, Oscar
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Vedat Muriç