Fenerbahçe'den Rubin Kazan'a ret! Rus ekibi, Pelkas için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe'den Rubin Kazan'a ret! Rus ekibi, Pelkas için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor

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Fenerbahçe'de geçen sezonun etkili isimlerinden Dimitrios Pelkas için Rubin Kazan devrede. Rus kulübünün 6 milyon euroluk teklifini PAOK'a verilecek yüzde 20'lik paydan dolayı az bulan sarı-lacivertliler, Yunan yıldız için 10 milyon euronun altında gelecek bir teklifi kabul etmeyecek. Rubin Kazan'ın kısa süre içinde daha yüksek bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu. Rus ekibinin, Yunan yıldız için yaptığı ilk teklif sarı-lacivertliler tarafından reddedildi.

PELKAS'IN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fanatik'in haberine göre, Rubin Kazan'ın Fenerbahçe'nin kapısını 6 milyon euro ile çaldığı belirtildi. Yönetim ise sonraki satıştan PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için Pelkas'ı 10 milyon Euro'nun altında bir fiyata satmak istemiyor. Bu nedenle Rubin'in ilk teklifi anında geri çevrildi. Rus Kulübü'nün yeni bir teklifle yeniden Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Pelkas'ın ise önceliğinin kariyerini Sarı-Lacivertli ekipte sürdürmek olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den Rubin Kazan'a ret! Rus ekibi, Pelkas için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor
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