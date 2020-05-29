Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe Kulübü, omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA