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Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e geçmiş olsun mesajı
29.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:36

Fenerbahçe Kulübü, omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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