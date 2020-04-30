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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Luiz Gustavo ile Fransız ekibi Lyon ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler, Gustavo'yu isteyen Lyon'a olumsuz yanıt verirken, Brezilyalı yıldızı birinci kaptanlığa getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
30.04.2020 07:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:31

Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi. Arap kulüplerinin uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı futbolcunun en ciddi taliplisi ise Fransız ekibi Lyon...

FENERBAHÇE SATMAMA KARARI ALDI

Eski kulübü Marsilya'nın ezeli rakibi olan Lyon'un, Gustavo için kesenin ağzını açtığı ancak Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli oyuncuyu satmama kararı aldığı belirtildi. Sarı lacivertliler Gustavo'yu satmak şöyle dursun, sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu'nun yerine birinci kaptanlığa getirmeyi planlıyor.

Gustavo, Fenerbahçe'de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretirken, ikili mücadelelerdeki başarısı, oyun görüşü ve top tekniğiyle tam not aldı. Gustavo'nun, 32 yaşına gelmesine rağmen çok formda olmasının sırrı ise işine olan saygısı ve ciddiyeti. Sosyal medya hesabı bulunmayan Gustavo, sadece futbola ve ailesine odaklanarak örnek bir sporcu hayatı yaşıyor.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
KUMLUCALI UĞUR: Fenerdeki Performansı 75 falan. . . yani mükemmel değil ama gel gelelim bu sezon fenerde ` ile oynayan oyuncu yoktu. . . bu yoklukta iyi gider ama 1 senelik oyuncuyu 1. kaptan yapma konusu saçma. Fenerli değilim ama Fener forması o kadar ucuz değil.
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