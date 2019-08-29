Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.

29.08.2019 15:36
Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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