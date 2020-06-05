Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir TFF Başkanı Nihat Özdemir'in röportajı sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlıklı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in röportajı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlıklı yazı şu şekilde: "Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00 TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"