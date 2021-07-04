Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu

Vitor Pereira'yı göreve getirerek teknik direktör belirsizliğine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması Portekizli hocanın raporuna göre yapılıyor. Transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-lacivertli takımda ilk yolcu belli oldu. Geçen sezon beklenen performansın alınamadığı Mauricio Lemos'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki savunmacı için Yunanistan takımı Aris'in harekete geçeceği öğrenildi.