Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de kalan milli futbolcu, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, bugün Fenerbahçe ile karşılıklı olarak anlaşıp takımdan ayrıldı. Deneyimli ismin yeni takımı ise yine Süper Lig'den oldu. Mevlüt, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer, resmi açıklamayla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Karagümrük'ten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te. Almanya'da Hannover 96'da oynayan tecrübeli golcü, ülkemizde Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formalarını terletti. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Mevlüt Erdinç, Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek."

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Mevlüt'e veda eden Fenerbahçe, resmi açıklamasında Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TÜM GOLLERİNİ KUPADA ATTI

Sarı lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Kaynak: DHA