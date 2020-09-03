HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de kalan milli futbolcu, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

03.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:58

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, bugün Fenerbahçe ile karşılıklı olarak anlaşıp takımdan ayrıldı. Deneyimli ismin yeni takımı ise yine Süper Lig'den oldu. Mevlüt, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer, resmi açıklamayla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı

Karagümrük'ten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te. Almanya'da Hannover 96'da oynayan tecrübeli golcü, ülkemizde Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formalarını terletti. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Mevlüt Erdinç, Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek."

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Mevlüt'e veda eden Fenerbahçe, resmi açıklamasında Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TÜM GOLLERİNİ KUPADA ATTI

Sarı lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Metin Özülkü Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 19:57:40. #1.15#
title