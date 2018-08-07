Fenerbahçe'den Ayrılan James Nunnally NBA Ekiplerinden Minnesota Timberwolves'la Anlaştı
Fenerbahçe'nin 23 Temmuz'da yollarını ayırdığı ABDli basketbolcu James Nunnally, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den ayrılan Brad Wanamaker da daha önce NBA ekiplerinden Boston Celtics'le sözleşme imzalamıştı!
Geride kalan iki sezon Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, NBA yolcusu! Minnesota Timberwolves'la anlaşan Nunnally, iki yıllık sözleşme imzaladı.
2016 yılında İtalya'da MVP seçilen Nunnally, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı THY EuroLeague şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olmuştu.
EUROLEAGUE'DE 9,3'LÜK SAYI ORTALAMASIYLA OYNAMIŞTI
ABDli oyuncu, THY EuroLeague'de 9,3 sayı, 2,1 ribaund ortalamaları tutturmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, 3 sayı çizgisinden yüzde 55,4'lük isabet oranı yakalamıştı.
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