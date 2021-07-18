Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği Vitor Pereira'nın başını ağrıtıyor! En az 15 futbolcuyla yollar ayrılacak
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Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği Vitor Pereira'nın başını ağrıtıyor! En az 15 futbolcuyla yollar ayrılacak

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Fenerbahçe kadrosundaki şişkinlik teknik direktör Vitor Pereira'nın başını ağrıtıyor. 39 sözleşmeli futbolcusu bulunan sarı-lacivertliler, TFF'ye 28 futbolcu bildirebilecek. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği maaş bütçesinin de yüzde 15'e indirilmesi gerekiyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin en az 15 oyuncuyla yolları ayırması gündemde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın önümüzdeki günlerde zor bir karar vermesi gerekecek. Portekizli hocanın, 39 futbolcusunun içinden 28 tanesini seçerek TFF'ye bildirmesi gerekiyor.

PEREIRA'YI ZOR SEÇİMLER BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin elinde, Ocak 2022'de kiralıktan dönecek Allahyar haricinde 39 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor. Üstelik, daha Portekizli çalıştırıcının istediği transferler de yapılamadı. TFF, 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor ve liglerin başlamasına 1 aydan az süre kala Pereira'yı zor seçimler bekliyor.

MAAŞ BÜTÇESİNİN YÜZDE 15'E İNDİRİLMESİ ŞART

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe kadrosundan en az 15 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Transfer edilen isimlerin sayısı artarsa bu sayı da artmalı. Ayrıca Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma uyarınca maaş bütçesinin yüzde 15 indirilmesi de şart. Takımın psikolojik durumunu düzeltmek isteyen Pereira'nın diğer mücadelesi takımı yeniden 'winner' kimliğine kavuşturmakla ilgili. Portekizli, futbolcuların üzerindeki ölü toprağını atmak için sürekli tempolu, enerjik idmanlar yaptırıyor.

YALNIZCA FREY SATILABİLDİ

İkinci Fenerbahçe macerasında Vitor Pereira'nın 'Ama', 'Fakat' ve 'Lakin' deme hakkı bulunmuyor. Ali Koç yönetimi, Pereira'ya tek hedef olarak şampiyonluğu çizdi. 7 senedir beklenen mutlu son, takımda ve hocada baskı unsuru oluyor. Bu sezon sadece Frey satılabildi. Kadrodaki pek çok oyuncu yüksek maaşları bırakıp gelen teklifleri kabul etmiyor. Kulübe de ciddi bir teklif gelmiş değil. Yönetim fazla mesaide.

Fenerbahçe'deki kadro şişkinliği Vitor Pereira'nın başını ağrıtıyor! En az 15 futbolcuyla yollar ayrılacak
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