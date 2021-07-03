SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyorMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanında milli oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı