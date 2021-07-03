SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyorMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanında milli oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Ali Koç: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
Ali Koç: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı
Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Civan Canova Selin Şekerci Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:33:06. #1.14#

title