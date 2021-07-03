Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlanırken, idmanda milli oyuncular yer almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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