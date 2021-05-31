Fenerbahçe'de yeni kriz! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
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Fenerbahçe'de yeni kriz! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Teknik direktör konusunda Başkan Ali Koç'un şu an için ilk tercihi yabancı bir isimle yola devam etmek. Koç, aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun da kulüpte devam etmesini arzuluyor. Ancak Emre Belözoğlu, olaya artık profesyonel bakıyor ve kariyerine hoca olarak devam etmek istiyor. Başka bir hoca gelirse Emre Belözoğlu sportif direktör olarak devam etmeyecek ve ayrılacak.

Emre Belözoğlu, kariyerine hoca olarak devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç'un esas arzusu ise takımın başına kariyerli ve yabancı bir hoca getirmek. Camianın bir kısmı da bu düşüncede. Ancak Emre Belözoğlu'na güvenenler de var. Başkan da iki arada bir derede kaldı. Emre Belözoğlu, artık bu konuya profesyonel bakıyor ve takım çalıştırma düşüncesinde. Başka bir hoca gelirse, kafasında ayrılmak var. Ancak bir sürpriz kapısı da açık.

BİRÇOK ADAY VAR

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında Favre, Löw, Jorge Jesus, Dalic gibi isimler var. Son olarak Pellegrini ve Arsene Wenger'in de adı geçti. Bu listedeki tüm hocalarla fikir alışverişi yapıldı. Bir iki gün içerisinde Fenerbahçe'nin hoca konusu netleşmiş olacak.

Fenerbahçe'de yeni kriz! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
AY KURAL: Fenerbahçe'ye gerekli olan Bir stoper iki santrafor .Ne gerek var yabancı hocaya yahu....
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