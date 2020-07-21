Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gece ve gündüz gibi! Spor Arena / Süleyman ARAT | SÜPER Lig'de ilk yarıda attığı gollerle parlayan, birçok otorite tarafından 'yılın transferi' olarak değerlendiren ve Fenerbahçeli taraftarın gönlüne taht kuran Vedat Muriç, ikinci yarının ise en büyük hayal kırıklığı oldu.

Spor Arena/ Süleyman ARAT | SÜPER Lig'de ilk yarıda attığı gollerle parlayan, birçok otorite tarafından 'yılın transferi' olarak değerlendiren ve Fenerbahçeli taraftarın gönlüne taht kuran Vedat Muriç, ikinci yarının ise en büyük hayal kırıklığı oldu. Transfer dedikodularının etkisinde kalarak müthiş bir gerileme içine giren Kosovalı golcü, ilk yarıdaki performansını adeta mumla aratırken, gördüğü kartlarla da tartışılan bir isim haline geldi.

İKİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarının ilk maçında Gaziantep FK karşısında, cezasını kupa maçında çekip, Başakşehir lig maçında oynamak için bilerek ikinci sarı kartı gördüğü yönünde suçlanan ve PFDK'da yapılan inceleme sonucunda ceza almaktan kurtulan Muriç, son Beşiktaş karşılaşmasında Vida'ya sert girerek oyundan atılınca sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

KUPADA 4 MAÇTA 2 GOL

İlk yarıda oynadığı 16 maçta 10 gol 3 asistle yapan yıldız oyuncu, ikinci yarı ise forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 5 gol 3 asist yaparak ilk yarı performansının çok gerisinde kaldı. Sezonu 32 maçta 15 gol, 6 asistle tamamlayan Kosovalı oyuncu forma giydiği 4 kupa maçında da 2 gol attı, 1 asist yaptı.

TARiHi BAŞARISIZLIK: İKİ SEZON AVRUPA'DA YOK

F.BAHÇE, Avrupa'ya gitme şansını yitirirken, ilk kez üst üste üste Avrupa kupalarının dışında kaldı. Sarı lacivertliler ayrıca, 1959 yılından bu yana ilk kez iki sezon sıralamada üst üste ilk 5'e giremedi.

Kaynak: Hürriyet