Fenerbahçe'de Tisserand'ın tedavisine başlandı
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Fenerbahçe'de Tisserand'ın tedavisine başlandı

22.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:18
Fenerbahçe'de Tisserand'ın tedavisine başlandı

Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcel Tisserand'ın MR'ı sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcel Tisserand'ın MR'ı sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan bildirimde, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sarı lacivertlilerin deneyimli stoperi, dün oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve 8'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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