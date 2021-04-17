Fenerbahçe'de teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de kritik Başakşehir maçı öncesi koronavirüs depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik heyette bir kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Kanarya'da teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.