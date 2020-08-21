Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jose Sosa'nın bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı ortaya çıktı. Basına sızan fotoğraf sarı lacivertli kulüpte kaosa neden oldu.

Fenerbahçe'de fotoğraf krizi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin henüz anlaşmaya varmadığı Jose Sosa, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı görüntülendi. Basına sızan bu fotoğraf, sarı lacivertli kulüpte kaosun yaşanmasına neden olurken görüntüyü kimin servis ettiği yönünde kulüpte hummalı bir çalışma başlatıldı. TRANSFER HENÜZ DUYURULMADI Fenerbahçe, Arjantinli futbolcuyu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmiş, ancak transferi henüz duyurmamıştı.