Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı

03.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:23
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekipte koronavirüs testi negatif çıkan Serdar Aziz, bireysel antenmanlara başlarken Luiz Gustavo sabah bireysel, akşam ise takımla çalıştı. Ozan Tufan takımla çalışmalarını sürdürürken Gökhan Gönül salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Perotti'nin tedavilerine devam edilirken Caner Erkin idmanda yer almadı.


Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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