Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız takasta kullanılacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız takasta kullanılacak

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Galatasaray derbisinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Moussa Dembele'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Pelkas'ı takasta kullanabilir.

Fenerbahçe'de Pelkas, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Yunan futbolcu, sezon başı yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanırken forma bulduğu maçlarda da eski görüntüsünden oldukça uzaktaydı.

DEMBELE'NİN GELMESİ İÇİN PELKAS GİDECEK

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcuyla ilgili ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti. Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

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