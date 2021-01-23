Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor

23.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:16

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak forma şansı bulamayan Papis Cisse'ye talip oldu. Teknik direktör Erol Bulut da oyuncunun ayrılığına onay verdi.

Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e "Evet" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

CISSE DE SICAK BAKIYOR

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olan 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Engin Altay Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tokat Ankara Hakaret Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:16:48. #1.14#
title