Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil gösterdiği performansla ön plana çıktı.

İlk kez ilk 11'de görev alan Özil, müsabakanın 20. dakikasında sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açtığı ortada Szalai'nin verdiği pasta Thiam golü atarken, Özil serbest vuruşlardaki etkisini gösterdi.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT ALDI

Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta Özil bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı