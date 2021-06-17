Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe'de Micheal Frey'in beklenen ayrılığı resmen gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin son iki sezonda farklı takımlara kiralık gönderdiği Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer oldu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.