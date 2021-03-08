Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin
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Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin

08.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanılan Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin kendisine gelmesini gerektiğini söyleyen Bulut, "Futbolcularımızı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI 3-4 YAPABİLİRDİK"

İyi oynadıklarını söyleyen Bulut, "Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. 2-0 öne geçtik. İlk yarıda 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla rakibe topu verip topun arkasına iyi geçemedik. Baskıyı iyi uygulayamadık. 3-4 pozisyon verdik. Vermememiz gerekiyordu. Topa sahip olup oyunu yönlendirmeye çalışıyorduk. Bunu ikinci yarıda istediğimiz gibi yapamadık. Yine de birkaç tane pozisyonumuz var. 3-0 kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR"

2. yarıda daha iyi olabileceklerini de belirten teknik adam, "Pelkas bugün iyi bir performans gösterdi. Sadece Pelkas değil, tüm futbolcular iyi mücadele etti. İlk yarıda çoğu futbolcu iyi performans gösterdi. İkinci yarıda oyuna girenler iyi katkı sağladı. Daha iyi olabilirdik ikinci yarıda. Yaptığımız birkaç hata var, onları düzeltebiliriz. Şimdi önümüzde zorlu bir süreç var. Umarım en güzel şekilde atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"OYUNDAN VE SKORDAN BEN SORUMLUYUM"

Eleştirilerin kendisine olması gerektiğini kaydeden genç hoca, "Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız, bel altı olduğunda sıkıntılar doğabilir. Futbolcularımızı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Bu takım başında ben varsam, oyundan ve skordan ben sorumluyum. Bel altı eleştiri olduğunda olay farklı yöne gidiyor." diye konuştu. Deplasmanda 14 maçta 11 galibiyet almalarının nedeni sorulan Erol Bulut, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz, evimizde maalesef o rahatlığı gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Aynısını evimizde de oynamaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin
Haber Yorumları (6)
MUSTAFA: Dokunmayın Erol a maç kazandı
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YILDIZ KARA: Sosayı oyundan alan bir adama teknik adam falan denmez maceracı derler sahanın en iyi oyuncusunu almak maçı riske atmak
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TTT: Bu takımın başına rastgele yoldan çevirdiğin bir adamı getir senden daha çok puan toplar. Bide çok şey kazanmış gibi konuşuyor. Bu kadroyla 3. ncü sırada olman senin ne kadar kalitesiz olduğunu gösteriyor. . .
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