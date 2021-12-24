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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.


Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

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