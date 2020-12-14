Fenerbahçe'de kupa maçının hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de kupa maçının hazırlıkları sürüyor

14.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:06
Fenerbahçe'de kupa maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe'de kupa maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de kupa maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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