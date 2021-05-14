Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da Kayserispor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük