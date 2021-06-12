Fenerbahçe'de hoca adayları 3'e düştü! 1 hafta içinde son karar verilecek

Fenerbahçe yeni hoca arayışında mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, 1 hafta içinde Rafael Benitez, Lucien Favre ve Marco Silva gibi tecrübeli teknik direktörlerden birine imza attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un işaret ettiği yabancı hocasına kavuşmak için artık gün sayıyor. Sarı-lacivertlilerde üç teknik direktörün ismi ön plana çıkarken Rafael Benitez en iddialı aday konumunda bulunuyor.

FAVRE DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre; Lucien Favre, Fenerbahçe 'de en ciddi ikinci aday konumunda. Her ne kadar İsviçreli olsa da kariyerinin büyük bölümünü Almanya'da geçiren tecrübeli teknik adam ile Selahattin Baki görüşme gerçekleştirmişti. Sosyal medyadaki taraftar yorumlarında ön plana çıkan isim olan Favre, düşünmek için biraz süre istedi. Sarı-Lacivertliler, başarılı çalıştırıcıdan gelecek yanıta göre teknik adam konusundaki kararı verecek. Ancak yönetim içerisinde de ağırlıklı görüşün Favre'den yana olduğu belirtildi.

EVERTON MACERASI SIKINTILI GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde görüşmelerin ilerletildiği bir diğer çalıştırıcı ise Marco Silva. Portekizli hoca, Ali Koç'un saydığı, "Şampiyonluk yaşamış olsun, sıkıntılı takımlarda çalışma tecrübesi bulunsun, başarıya aç ve disiplinli olsun" kriterlerini karşılayan bir isim. 43 yaşındaki çalıştırıcı konusundaki en büyük soru işareti, 5 Aralık 2019'da Everton'dan ayrıldıktan sonra bir daha hiçbir yerde görev yapmamış olması. Ayrıca son Everton macerası da çok sıkıntılı geçmişti. Buna rağmen henüz 43 yaşında, önemli tecrübe sahibi olması ve önceki kariyerinde başardıklarıyla ciddi bir aday konumunda.