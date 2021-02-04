Fenerbahçe'de Gustavo şoku: Derbide yok!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'de Gustavo şoku: Derbide yok!

04.02.2021 18:48 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:52
Fenerbahçe'de Gustavo şoku: Derbide yok!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur DEMİRKIRDI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Guy Ritchie Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Gustavo şoku: Derbide yok! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:53:37. #1.16#
title